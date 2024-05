POL-WOB: Zahlreiche Veranstaltungen am kommenden Samstag - Polizei gibt Hinweise zur Parksituation

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schillerstraße 27.04.2024, 23.30 Uhr Am Samstagabend wurde ein 26 Jahre alter Mann aus Hannover von zwei bisher unbekannten Tätern in der Schillerstraße in Wolfsburg geschlagen und leicht verletzt. Der 26-Jährige ging am Samstagabend in Begleitung von Freunden vom Hugo-Bork-Platz kommend über die Kaufhofpassage in Richtung ...

