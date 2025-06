Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 91-jähriger Belgier erkundet unbeabsichtigt den Hunsrück

Morbach (ots)

Ein 91-jähriger Mann aus Belgien sorgte am vergangenen Freitagmittag für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz im Hunsrück. Der Senior war mit seinem PKW eigentlich auf dem Weg von einem Arztbesuch in Sankt Vith (Belgien) zu seinem nur 15 Minuten entfernten Zuhause. Hierbei nahm dieser jedoch versehentlich eine falsche Ausfahrt. Er folgte dem Fahrbahnverlauf und legte dabei insgesamt eine Strecke von über 100 Kilometern zurück. Sein spontaner Ausflug endete letztlich auf der B50 am "Stumpfen Turm" in Morbach. Dort saß der Herr auf einer Bank des Rastplatzes in der prallen Sommerhitze, ohne ausreichend Flüssigkeit oder Essen. Passanten wurden auf den orientierungslosen Mann aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei. Eine Streife nahm den 91-jährigen in Obhut und brachte ihn zur Polizeiinspektion Morbach, wo er mit Kaffee und Kuchen versorgt wurde. Die Polizei kontaktierte die Söhne des Mannes, die sich umgehend auf den Weg von Belgien nach Morbach machten, um ihren Vater abzuholen und ihn zusammen mit seinem PKW wohlbehalten nach Hause zu bringen. Die Polizeiinspektion bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei den aufmerksamen Passanten.

