Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Weidenzaun in Morbach (OT Gonzerath)

Morbach (OT Gonzerath) (ots)

Am 12.06.2025, zwischen 14:30 und 20:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Land- und Forstwirtschaftsweg in Gonzerath in Fahrtrichtung Morbach (OT Hundheim). Dabei wurden mehrere Holzpfosten eines Weidenzauns beschädigt. Auch der daran befestigte Stacheldraht wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nur durch Zufall verließ durch die Öffnung kein Weidetier den eingezäunten Bereich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

