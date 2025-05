Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: "Falsche Dachdecker" erbeuten Schmuck

Recklinghausen (ots)

Nach einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin aus Castrop-Rauxel bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Mittwochvormittag klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Haustür einer Seniorin. Sie gaben sich als Dachdecker aus und verschafften sich unter dem Vorwand, eine undichte Stelle am Dach entdeckt zu haben, Zutritt zum Wohnhaus. Im Dachgeschoss angekommen bat einer der Männer um ein Getränk. Die Seniorin begleitete den Unbekannten in die Küche, während der andere Tatverdächtige ihr Schlafzimmer durchwühlte und Schmuck entwendete. Im Anschluss verließen die Männer das Haus. Der Seniorin fiel der Betrug kurze Zeit später auf und sie informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

1. Mann:

- ca. 55-60 Jahre alt - 1,70 m - 1,80 m groß - schlanke Statur - dunkle kurze Haare - schwarze Dachdecker - Bekleidung

2. Mann:

- ca. 45-50 Jahre alt - 1,70 m - 1,80 m groß - stämmig - kurze Haare - schwarze Dachdecker-Bekleidung

Wer am Mittwoch gegen 10:00 Uhr etwas Verdächtiges auf der Westhofenstraße beobachtet hat und /oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell