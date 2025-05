Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann nach Einbruch in Kindergarten festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte am Mittwochabend einen 19-jährigen Mann aus Bottrop stellen und vorläufig festnehmen. Gegen 22 Uhr löste die Alarmanlage eines Kindergartens auf der Vehrenbergstraße aus. Der zuständige Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Objekt und konnten einen Mann aus Bottrop auf frischer Tat stellen. Der 19-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt Einbruchswerkzeug in der Hand. Nach ersten Informationen hatte der Tatverdächtige zuvor eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Kindergarten verschafft. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und nahm den Mann fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell