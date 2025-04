POL-RE: Waltrop: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In den Städten Recklinghausen, Datteln, Marl und Haltern am See hat die Polizei am Dienstag (29.04.) verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus standen Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende. Die Polizei musste über 60 Verstöße ahnden. in 62 Fällen wurde ein Verwarngeld verhängt, ...

mehr