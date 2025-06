Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Update zur Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch

Idar-Oberstein (ots)

Der am 13.06.2025 in Tatortnähe festgenommene Beschuldigte wurde am 14.06.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einer Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Täter wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, auch zu den beiden bislang unbekannten Mittätern, dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell