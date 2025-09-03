PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 07:50 Uhr kam am Friedrichsplatz / Friedrichsring (B38) zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge lief die Frau bei Rot über die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren