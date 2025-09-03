Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 07:50 Uhr kam am Friedrichsplatz / Friedrichsring (B38) zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge lief die Frau bei Rot über die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.

