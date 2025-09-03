PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei LKW, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgrund eines Unfalls zwischen zwei Lkw auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Richtung Karlsruhe, im Einsatz. Für die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie dem Verletztungsbild liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren