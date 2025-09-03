Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei LKW, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgrund eines Unfalls zwischen zwei Lkw auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Richtung Karlsruhe, im Einsatz. Für die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie dem Verletztungsbild liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

