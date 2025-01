Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (07.01.2024, gegen 12 Uhr) wurde der Polizei ein beschädigter Roller in der Ludwig-Betram-Straße gemeldet. Der Roller wurde zuvor durch Unbekannte in der Bahnhofstraße gestohlen und anschließend beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird noch ermittelt.

Haben Sie den Diebstahl in der Bahnhofstraße beobachtet oder gesehen, wie der Roller in der Ludwig-Bertram-Straße zurückgelassen wurde?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell