POL-PPRP: Grabschmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am 07.01.2024 kam es gegen 16:35 Uhr in der Hartmannstraße zu einem verbalen Disput zwischen einem 18-Jährigen aus Mannheim und einem 30-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Der Grund der Auseinandersetzung war das Urinieren des 18-Jährigen an eine Hausfassade. Im Rahmen der Streitigkeit schlug der Ältere dem Jüngeren mit dem Handgriff einer Schreckschusswaffe ins Gesicht, welcher daraufhin ...

mehr