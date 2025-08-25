Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Mann vermisst

Coesfeld (ots)

Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt und trug:

- blaues kariertes Hemd - graue Jogginghose - schwarze Hausschuhe

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 und im Notfall unter 110 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell