POL-COE: Olfen/ Mann vermisst
Coesfeld (ots)
Seit Sonntagabend (24.08.25) wird ein 72-jähriger Olfener vermisst. Er verließ sein Haus an der Lindenstraße zu Fuß gegen 21 Uhr. Der Mann ist gesundheitlich beeinträchtigt und trug:
- blaues kariertes Hemd - graue Jogginghose - schwarze Hausschuhe
Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 und im Notfall unter 110 um Hinweise.
