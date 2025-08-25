PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße
Spinde aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Samstag (23.08.2025) brachen im Laufe des Nachmittags bislang unbekannte Täter mehrere Spinde in einem Schwimmbad in Senden auf der Bulderner Straße auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

