POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Spinde aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Samstag (23.08.2025) brachen im Laufe des Nachmittags bislang unbekannte Täter mehrere Spinde in einem Schwimmbad in Senden auf der Bulderner Straße auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

