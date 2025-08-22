POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/ Einbrecher verursacht hohen Sachschaden

Coesfeld (ots) - Zwei weitere Geschädigte meldeten, dass ihre Autos an der Weseler Straße und am Kirschbaumweg in Appelhülsen aufgebrochen wurden. Die Tatzeiten liegen zwischen 19 Uhr am Mittwoch (20.08.25) und 9.30 Uhr am Freitag (22.08.25). Die Polizei in Dülmen prüft auch hier einen Zusammenhang zu den bisherigen Taten und bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Die bisherigen Meldungen: ...

mehr