POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/ Einbrecher verursacht hohen Sachschaden
Coesfeld (ots)
Ein Einbrecher wollte am Vinnummer Landweg am Freitag (22.08.25) einen Mähdrescher stehlen. Gegen 3.30 Uhr fuhr der Täter gegen eine Lagerhallenwand und diverse andere Fahrzeuge, welche ebenfalls in der Halle standen. An der Wand entstanden mehrere Risse. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
