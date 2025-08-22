POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Tresor aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Eine unbekannte Person hat am Freitag ()22.08.25) einen Wandtresor an einem frei zugänglichen Verkaufsstand für Eier gewaltsam aufgebrochen. Passiert ist das gegen 5.20 Uhr auf einem Bauernhof in der Bauerschaft Elvert. Der Täter entwendete Bargeld und flüchtete dann in einem Auto. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
