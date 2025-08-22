PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Sülsen
Einbruch in Metzgerei

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.08.2025, 23.45 Uhr bis 22.08.2025, 00.08 Uhr) unbefugten Zutritt zu einer Metzgerei in Olfen in der Bauerschaft Sülsen. Hierzu öffnete er ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete er aus dem Verkaufsraum eine Spendendose. Der genaue Inhalt der Spendendose ist dem Geschädigten nicht bekannt, weshalb der Wert des Diebesgutes nur geschätzt werden kann. Der Täter wurde auf einer Videokamera aufgenommen und wie folgt beschrieben: 

   - männlich
   - ca. 30-35 Jahre alt
   - schlank
   - ca 1,75 m groß
   - lange blonde Haare zu einem Zopf gebunden
   - blonder Bart
   - dunkles Kopftuch mit Muster
   - "Pfadfinder-Kleidung" (beiges Hemd mit blauem Halstuch und 
     beiger kurzer Hose)
   - schwarze knöchelhohe Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

