Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Sülsen

Einbruch in Metzgerei

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.08.2025, 23.45 Uhr bis 22.08.2025, 00.08 Uhr) unbefugten Zutritt zu einer Metzgerei in Olfen in der Bauerschaft Sülsen. Hierzu öffnete er ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete er aus dem Verkaufsraum eine Spendendose. Der genaue Inhalt der Spendendose ist dem Geschädigten nicht bekannt, weshalb der Wert des Diebesgutes nur geschätzt werden kann. Der Täter wurde auf einer Videokamera aufgenommen und wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - schlank - ca 1,75 m groß - lange blonde Haare zu einem Zopf gebunden - blonder Bart - dunkles Kopftuch mit Muster - "Pfadfinder-Kleidung" (beiges Hemd mit blauem Halstuch und beiger kurzer Hose) - schwarze knöchelhohe Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

