Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Diebstähle aus Fahrzeugen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben aus drei Autos in Appelhülsen Wertsachen entwendet. Insgesamt gingen die Täter jedoch sechs Fahrzeuge an. Derzeit ist nicht klar, wie es gelang, diese zu öffnen. Diese standen an der Weseler Straße, an der Alten Landstraße, der Erlenstraße sowie am Rotdornweg. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr am Mittwoch (20.08.25) und 10 Uhr am Donnerstag (21.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

