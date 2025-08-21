POL-COE: Havixbeck, L581, Masbeck
Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab.
Coesfeld (ots)
Eine 28-jährige Autofahrerin aus Münster befuhr am 20.08.2025, gegen 14.55 Uhr, die L581 in Havixbeck. Im Bereich der Bauerschaft Masbeck kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, touchierte im weiteren Verlauf einen Leitpfosten und landete anschließend im Wassergraben. Durch diesen Aufprall überschlug sich das Auto und die Fahrerin verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.
