Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/ Unfallbeteiligte Motorradfahrer gesucht

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht zwei unfallbeteiligte Motorradfahrer. Gegen 20.45 Uhr befuhr am Dienstag (19.08.25) ein 19-jähriger Autofahrer aus Olfen die Eversumer Straße in Fahrtrichtung Eversum. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur K9 kamen ihm zwei Motorradfahrer im Kurvenbereich entgegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit befanden die sich auf dem Fahrstreifen des Olfeners. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus und prallte dort gegen einen Baum.

Die beiden Motorradfahrer entfernten sich vom Unfallort, ohne zu helfen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Olfener in ein Krankenhaus. Hinweise zu den Motorradfahrern nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell