Polizei Münster

POL-MS: Nach Raubüberfall in Münster-Handorf Ende Juni - Gestohlener Pkw in Haltern aufgefunden Wer kann Hinweise dazu geben?

Münster/Haltern (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Raubüberfall in Handorf - Polizei sucht Zeugen und entwendetes Fahrzeug" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6061347 vom 23.06.2025, 16:01 Uhr)

Nach einem Raubüberfall Ende Juni (22.06.) in Münster-Handorf ist das gestohlene Fahrzeug in Haltern am See aufgefunden worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zur Tatzeit überfielen drei unbekannte Täter drei Bewohner in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kerkamp" und entwendeten Wertgegenstände und das Auto.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der gestohlene schwarze Daihatsu Sirion zwischen Montag (28.06., 16 Uhr) und Mittwoch (30.06.,14 Uhr) an der Rekenerstraße vor der Einmündung der Granatstraße auf einem Waldweg in Haltern abgestellt worden. Das amtliche Kennzeichen MS-BB 11 befand sich noch am Auto.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise auf den Fahrer geben können oder den Zeitraum des Abstellens weiter eingrenzen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

