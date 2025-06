Polizei Münster

POL-MS: Raubüberfall in Handorf - Polizei sucht Zeugen und entwendetes Fahrzeug

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.06., 03:05 Uhr) sind drei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kerkamp eingebrochen und haben drei Bewohner überfallen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und dem entwendeten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die drei unbekannten Männer zunächst die Haustür auf und gelangten in das Objekt. Hier fesselten sie den 86-jährigen Bewohner, seine 81-jährige Frau und die 53-jährige Tochter. Dann durchsuchten die drei Unbekannten das Haus. Sie zwangen zudem die 53-Jährige, ihnen Wertgegenstände auszuhändigen.

Im Anschluss entfernten sich die Tatverdächtigen mit dem Auto der Überfallenen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Daihatsu Sirion mit dem Kennzeichen MS-BB11.

Die Geschädigten beschreiben die drei Männer mit braunen Augen, schwarzen Masken und dunkelblauer Kleidung. Einer der Männer sei circa 1,65 Meter groß, die beiden anderen seien circa 1,75 Meter groß gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Auto nach der Tatzeit oder etwas in der Nacht gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell