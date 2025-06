Polizei Münster

POL-MS: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Fahrradfahrer - 46-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 46-jähriger Münsteraner Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag (21.06., 17:28 Uhr) bei einem Unfall mit einem Auto an der Kreuzung Gasselstiege/Wilkinghege leicht verletzt worden.

Den Aussagen des 46-Jährigen zufolge hatte er mit seinem Fahrrad den Radweg links der Straße Wilkinghege in Fahrtrichtung Westhoffstraße befahren. Zeitgleich kam eine 39-jährige Autofahrerin aus der Gasselstiege und beabsichtigte, nach rechts auf die Straße Wilkinghege in Fahrtrichtung Bundesstraße 54 einzubiegen. Zunächst stoppte sie an der Haltelinie. Als sie anfuhr, kam es jedoch zur Kollision zwischen ihrem Auto und dem von rechts kommendem Fahrradfahrer.

Der 46-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell