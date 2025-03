POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Zum Brand in einer Lagerhalle kam es am Samstagmorgen in der Gottlieb-Fecht-Straße in Kehl-Kork. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 09.20 Uhr Elektrogeräte, welche in der Halle gelagert waren, aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Kehl hatte den Brand in kürzester Zeit im Griff. Trotz der starken Rauchentwicklung kam es zu keinerlei Behinderungen des angrenzenden Bahnverkehrs. ...

