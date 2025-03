Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5

Renchen - Unfälle nach Wild auf der Fahrbahn!

Offenburg (ots)

Vermutlich aufgrund von Rehen auf der Fahrbahn kam es am frühen Sonntagmorgen auf der BAB 5 in Höhe Renchen zu gleich zwei unmittelbar aufeinander folgenden Verkehrsunfällen. Zunächst verunfallte auf der Südfahrbahn der 25-jährige Führer eines Honda Civic, welcher hierbei von der Fahrbahn abkam und sich schwer verletzte. Zur medizinischen Versorgung kam dieser Verkehrsteilnehmer in eine nahegelegene Klinik. Der Schaden an seinem Pkw wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Anschließend kollidierte der Führer eines Ford Mustang mit den Schutzleitwänden. An dessen Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden - der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. In das Trümmerfeld der ca. 400 Meter langen Unfallstelle fuhren noch mindestens zwei weitere Pkw-Führer, an deren Fahrzeuge ebenfalls Sachschaden entstand. Mit der Unfallaufnahme waren die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl bis in die Morgenstunden beschäftigt. Der Verkehr wurde während der Verkehrs-und Bergemaßnahmen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Autobahnpolizeirevier Bühl unter Tel. 07223/80847112.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell