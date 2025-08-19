PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, K4/ Auto gerät nach Unfall in Brand

POL-COE: Senden, K4/ Auto gerät nach Unfall in Brand
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Montag (18.08.25) von der K4 abgekommen und in Brand geraten. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer aus Neuss die Kreisstraße in Fahrtrichtung Senden. In Höhe eines Grundstücks fiel der Mann nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen.

Das Auto prallte gegen einen Findling sowie den Pfahl eines Straßenschildes. Durch den Aufprall schleuderte der Findling rund 30 Meter über ein Grundstück. In der Folge kollidierte der 21-Jährige mit einem weiteren Findling. Das Auto blieb auf der dortigen Wiese auf dem Dach liegen. Anschließend geriet dieses in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Er kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:51

    POL-COE: Nordkirchen, L810/ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Coesfeld (ots) - Die Polizei hat am Sonntag (17.08.25) Geschwindigkeitsmessungen an der L810 durchgeführt. Auf Höhe des Bikertreffs waren 28 Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 70 km/h. Sechs davon waren Motorradfahrer, unter denen sich auch der Tagesschnellste befand. Der 71-Jährige Fahrer aus Castrop-Rauxel fuhr mit 108 Stundenkilometern durch die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:36

    POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Zwei Autos in der Bauerschaft Ermen, jeweils eines am Messkornweg, Am Stadtwald, am Freigrafenweg sowie in Emkum brachen Unbekannte durch Scheibeneinschlagen auf. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeiten liegen zwischen 15 Uhr am Sonntag (17.08.25) und 10 Uhr am Montag (18.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:27

    POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr / Scooterfahrer flüchtet nach Unfall

    Coesfeld (ots) - Am 18.08.2025, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Nordlandwehr. Ihm kam ein E-Scooterfahrer (entgegen der Fahrtrichtung) entgegen. Diesem E-Scooter wich der Dülmener aus und fiel in Folge dessen mit dem Rad zu Boden. Dabei verletzte sich der 76-Jährige leicht. Er trug zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren