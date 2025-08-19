Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, K4/ Auto gerät nach Unfall in Brand

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Montag (18.08.25) von der K4 abgekommen und in Brand geraten. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer aus Neuss die Kreisstraße in Fahrtrichtung Senden. In Höhe eines Grundstücks fiel der Mann nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen.

Das Auto prallte gegen einen Findling sowie den Pfahl eines Straßenschildes. Durch den Aufprall schleuderte der Findling rund 30 Meter über ein Grundstück. In der Folge kollidierte der 21-Jährige mit einem weiteren Findling. Das Auto blieb auf der dortigen Wiese auf dem Dach liegen. Anschließend geriet dieses in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Er kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell