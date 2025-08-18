POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen befuhr am 16.08.2025, gegen 16.30 Uhr, die K28 aus Richtung Hiddingsel kommend in Fahrtrichtung Dülmen. Im Bereich einer Links-Rechts-Kombination kam er nach einer Gefahrenbremsung, die er nach eigenen Angaben aufgrund eines auf seine Fahrspur geratenen Autos einleitete, nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt ...

