PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwei Autos in der Bauerschaft Ermen, jeweils eines am Messkornweg, Am Stadtwald, am Freigrafenweg sowie in Emkum brachen Unbekannte durch Scheibeneinschlagen auf. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeiten liegen zwischen 15 Uhr am Sonntag (17.08.25) und 10 Uhr am Montag (18.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:27

    POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr / Scooterfahrer flüchtet nach Unfall

    Coesfeld (ots) - Am 18.08.2025, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Nordlandwehr. Ihm kam ein E-Scooterfahrer (entgegen der Fahrtrichtung) entgegen. Diesem E-Scooter wich der Dülmener aus und fiel in Folge dessen mit dem Rad zu Boden. Dabei verletzte sich der 76-Jährige leicht. Er trug zum ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:08

    POL-COE: Dülmen, K28 / Unfallflucht

    Coesfeld (ots) - Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen befuhr am 16.08.2025, gegen 16.30 Uhr, die K28 aus Richtung Hiddingsel kommend in Fahrtrichtung Dülmen. Im Bereich einer Links-Rechts-Kombination kam er nach einer Gefahrenbremsung, die er nach eigenen Angaben aufgrund eines auf seine Fahrspur geratenen Autos einleitete, nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:02

    POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Mofa gestohlen

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat am Sonntag (17.08.25) ein Mofa an der Tüllinghofer Straße gestohlen. Aufgefallen ist das gegen 19.30 Uhr. Zeugen fertigten ein Video des Täters, der dunkle Kleidung trug. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren