POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Zwei Autos in der Bauerschaft Ermen, jeweils eines am Messkornweg, Am Stadtwald, am Freigrafenweg sowie in Emkum brachen Unbekannte durch Scheibeneinschlagen auf. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeiten liegen zwischen 15 Uhr am Sonntag (17.08.25) und 10 Uhr am Montag (18.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
