Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K28

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen befuhr am 16.08.2025, gegen 16.30 Uhr, die K28 aus Richtung Hiddingsel kommend in Fahrtrichtung Dülmen. Im Bereich einer Links-Rechts-Kombination kam er nach einer Gefahrenbremsung, die er nach eigenen Angaben aufgrund eines auf seine Fahrspur geratenen Autos einleitete, nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Bei dem Auto handelte es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug. Nähere Angaben können nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell