Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, An den Kämpen/ Alkoholisierter Fahranfänger

Coesfeld (ots)

Aufgrund eines defekten Rücklichts am Auto stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.08.25) einen 18-jährigen Fahranfänger aus Olfen. Gegen 1.10 Uhr gab diese dem Mann an der Straße An den Kämpen in Seppenrade Anhaltesignale. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 1,3 Promille positiv. Der Olfener musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell