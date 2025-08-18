PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, An den Kämpen/ Alkoholisierter Fahranfänger

Coesfeld (ots)

Aufgrund eines defekten Rücklichts am Auto stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.08.25) einen 18-jährigen Fahranfänger aus Olfen. Gegen 1.10 Uhr gab diese dem Mann an der Straße An den Kämpen in Seppenrade Anhaltesignale. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 1,3 Promille positiv. Der Olfener musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

