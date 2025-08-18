POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Platanenstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Platanenstraße in Seppenrade in ein Haus eingebrochen. Am Sonntag (17.08.25) hörte eine Zeugin gegen 00.05 Uhr verdächtige Geräusche und sah zwei dunkel gekleidete Gestalten, die um das Objekt herumliefen. Die eintreffenden Polizisten stellten ein beschädigtes Fenster und eine geöffnete Terrassentür fest. Eine Fandung verlief ergebnislos. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell