POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Sonntag (17.08.25) in ein Haus an der Münsterstraße in Appelhülsen eingebrochen. Zwischen 15 und 17 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf. Die Täter entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
