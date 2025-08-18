POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In Olfen haben Unbekannte drei Autos aufgebrochen. Zwei standen an der Straße Blomesaat, eines an der Straße Zur Geest. In zwei Fällen schlugen die Täter Fenster ein, in einem ist nicht bekannt, wie sie ins Innere gelangten. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (15.08.25) und 9 Uhr am Samstag (16.08.25) an der Straße Blomesaat und zwischen 21 Uhr ...

