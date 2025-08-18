PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (17.08.25) in ein Haus an der Münsterstraße in Appelhülsen eingebrochen. Zwischen 15 und 17 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf. Die Täter entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

