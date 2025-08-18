PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Ascheberg, Bernhardstraße
Wohnmobil kippt bei Unfall um

Coesfeld (ots)

Ein 71-jähriger Dülmener befuhr am 16.08.2025, gegen 12.00 Uhr, mit seinem Wohnmobil die Bernhardstraße in Ascheberg (FR aus Werne kommend) In Höhe der Unfallstelle kam der Dülmener nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr mehrere Bordsteinkanten und stieß gegen eine dortige Garagenwand. Das Wohnmobil fiel auf die rechte Fahrzeugseite. Der 71-jährige verletzte sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Wohnmobil und an der Garagenwand entstand Sachschaden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bernhardstraße zweitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

