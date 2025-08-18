Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Walskamp/ Alkoholisierter Motorrollerfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein 23-jähriger Motorrollerfahrer aus Senden fuhr am Sonntag (17.08.25) alkoholisiert gegen ein geparktes Auto am Walskamp. Er gab an, Alkohol getrunken zu haben. Der Unfall geschah gegen 2.35 Uhr. Der verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Es stellte sich zudem heraus, dass der Sendener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

