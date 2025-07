Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß beim Wenden: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden - 2507128

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 27. Juli 2025, kam es bei einem Wendemanöver in Erkrath zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Ein 36-jähriger Düsseldorfer wurde leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Langenfelder mit einem Tesla Model 3 die Neanderstraße in Richtung Düsseldorf. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er in Höhe der Einmündung "Gink" zu wenden. Hierzu reduzierte er seine Geschwindigkeit und lenkte erst nachts rechts, bevor er - ohne zu blinken - nach links ausscherte. Ein 36-jähriger Düsseldorfer, der mit seiner Mercedes C-Klasse hinter dem Tesla fuhr, versuchte dem Tesla noch auszuweichen, aber stieß mit diesem zusammen.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Tesla-Fahrer und seine drei Beifahrerinnen und -fahrer blieben unverletzt.

An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 12.500 Euro, sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Neanderstraße in Richtung Erkrath gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell