Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche in Handyshops: Polizei bittet um Hinweise - 2507127

Ratingen (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen in Handyshops kam es in der Nacht auf Montag, 28. Juli 2025, in Ratingen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 23 Uhr am Sonntagabend brachen zwei unbekannte Täter gewaltsam in einen Handyshop an der Oberstraße ein. Sie schlugen dazu ein Schaufenster ein, wurden jedoch vom ausgelösten Alarm gestört und flohen. Zeugen beobachteten, wie die Täter in einen dunkelblauen Volkswagen Passat mit einem gelb-schwarzen (vermutlich britischem) Kennzeichen stiegen und in Richtung Hochstraße fuhren. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - 18 bis 20 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - trug einen hellen Kapuzenpullover und eine kurze Hose

Person 2:

- männlich - 18 bis 20 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine kurze Hose

Im Verlauf derselben Nacht kam es gegen 2:40 Uhr zu einem weiteren Einbruch nur wenige Meter entfernt. Erneut war ein Handyshop das Ziel zweier unbekannter Täter, die das Schaufenster einschlugen. Auch sie wurden durch den ausgelösten Alarm gestört und flüchteten in Richtung Bahnstraße. Einer der Täter benutzte einen E-Scooter. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzt 500 Euro.

Zeugen beschreiben die beiden Täter als ungefähr 1,70 Meter groß und schwarz bekleidet.

Sofort eingeleitete Fahndungen blieben in beiden Fällen leider ohne Erfolg. Ob die Einbrüche in Zusammenhang miteinander und einem ähnlichen Einbruch am 18. Juli 2025 in Ratingen-Tiefenbroich stehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6079157), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Einbrüchen: Wer hat zu den genannten Zeiten auf der Oberstraße oder in der Umgebung Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise jederzeit an die Polizei Ratingen unter 02102 9981 - 6210.

