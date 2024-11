POL-MA: Reichartshausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Überholen auf der L532

Mannheim (ots) - Rund 70 Reifen wurden am vergangenen Wochenende von einem unbekannten Täter am Rande des Friedrichsfelder Wegs entsorgt. Ein Zeuge informierte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr über das Umweltdelikt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621/ 833970 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Meike ...

mehr