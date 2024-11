Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall unter Beteiligung eines Pferdeanhängers

BAB 6 - Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 24-Jährige leicht verletzt wurde.

Gegen 16 Uhr befuhr eine 24-jährige Ford-Fahrerin mit ihrem Anhänger und dem darin befindlichen Pferd die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Womöglich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie einer vor ihr befindlichen 70-jährigen Opel-Fahrerin, die den linken Fahrstreifen befuhr, hinten auf. Diese wiederum wurde auf einen vor ihr befindlichen VW einer 29-Jährigen aufgeschoben. Durch den Aufprall löste sich der Pferdeanhänger von dem Ford und beschädigte das Zufahrzeug, sodass hierbei das Abreißbremsseil riss. Der Anhänger kam daraufhin wenige Meter hinter dem Ford zum Stehen. Durch den Unfall zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die weiteren Beteiligten sowie das Pferd blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Aufgrund der Beschädigungen an dem Anhänger wurde das Pferd in einem Ersatzanhänger umgeladen und abtransportiert. Hierfür wurde die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn für ca. 15 Minuten gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über die Parallelfahrbahn an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Opel sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 27.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell