POL-MA: Mannheim: Unbekannter verfehlt Spaziergängerin mit Spielzeuggeschoss

Heidelberg (ots) - Gegen 4 Uhr am Sonntag beobachtete ein 28-Jähriger, dass ein Mann in der Unteren Straße eine Frau belästigte. Der Unbekannte versuchte die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und fasste diese ungefragt an den Rücken. Der Frau gelang es, sich der Situation zu entziehen. Der 28-Jährige sprach den Unbekannten kurze Zeit später vor einer Bar auf ...

mehr