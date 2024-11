POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau verwechselt Gas mit Bremse und beschädigt drei Fahrzeuge

Heidelberg (ots) - Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und beträchtlicher Sachschaden entstand, ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der B 535 bei Heidelberg-Rohrbach- Ein 33-jähriger Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Toyota zunächst auf der B 3 aus Richtung Leimen kommend unterwegs. An der Überleitung zur B 3 in Richtung Boxberg ...

