POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Auf der Horst/ Auto aufgebrochen

Zeugen bemerkten am Samstag (16.08.28) gegen 00.10 Uhr, dass zwei Unbekannte die Türen an einem Auto an der Straße Auf der Horst in Ottmarsbocholt geöffnet hatten. Nach Ansprache flüchteten diese. Wie sie das Auto öffneten, ist bisher nicht bekannt.

Eine Person kann wie folgt beschrieben werden:

-circa 28-35 Jahre alt -rund 1,85 - 1,90 Meter -(Voll-)Bart -südländisches Erscheinungsbild -schwarzer Hoodie mit Kapuze

Die Täter entwendeten einen Schlüssel. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

