Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Autos aufgebrochen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Olfen haben Unbekannte drei Autos aufgebrochen. Zwei standen an der Straße Blomesaat, eines an der Straße Zur Geest. In zwei Fällen schlugen die Täter Fenster ein, in einem ist nicht bekannt, wie sie ins Innere gelangten. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (15.08.25) und 9 Uhr am Samstag (16.08.25) an der Straße Blomesaat und zwischen 21 Uhr am Samstag (16.08.25) und 6.20 Uhr am Sonntag (17.08.25) an der Straße Zur Geest. Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang, bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell