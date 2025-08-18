Polizei Coesfeld

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Lambertus-Kirchplatz in Ascheberg geparkten Mercedes Benz eines 58-jährigen Aschebergers am 15.08.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Danach flüchtete der Unfallfahrer ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

