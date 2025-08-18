POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz
Unfallflucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Lambertus-Kirchplatz in Ascheberg geparkten Mercedes Benz eines 58-jährigen Aschebergers am 15.08.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Danach flüchtete der Unfallfahrer ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
