POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße

Sachbeschädigung

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Wochenende die in einem Baustellenbereich auf der Bruchstraße in Coesfeld Lette aufgestellte mobile Ampel und öffnete gewaltsam ein dort angebrachtes Vorhängeschloss.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

