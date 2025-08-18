PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße
Sachbeschädigung

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Wochenende die in einem Baustellenbereich auf der Bruchstraße in Coesfeld Lette aufgestellte mobile Ampel und öffnete gewaltsam ein dort angebrachtes Vorhängeschloss.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

