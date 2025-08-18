POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Mofa gestohlen
Coesfeld (ots)
Eine unbekannte Person hat am Sonntag (17.08.25) ein Mofa an der Tüllinghofer Straße gestohlen. Aufgefallen ist das gegen 19.30 Uhr. Zeugen fertigten ein Video des Täters, der dunkle Kleidung trug. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
