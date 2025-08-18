POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Mofa gestohlen

Coesfeld (ots) - Aufgrund eines defekten Rücklichts am Auto stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.08.25) einen 18-jährigen Fahranfänger aus Olfen. Gegen 1.10 Uhr gab diese dem Mann an der Straße An den Kämpen in Seppenrade Anhaltesignale. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 1,3 Promille positiv. Der Olfener musste mit zur Wache, wo ihm ...

