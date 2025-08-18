Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt

Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 16.08.2025, gegen 01.00 Uhr nachts, einen hochwertigen Wohnwagen von einem Betriebsgelände auf dem Gausepatt in Dülmen. Hierzu öffneten sie ein elektronisches Tor gewaltsam. Beim Täterfahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen. Zwei Täter sind ebenfalls auf einer Videoaufzeichnung zu sehen. Jedoch können sie nicht weiter beschrieben werden. Sie trugen Kapuzenbekleidung und Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell