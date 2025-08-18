PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt
Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 16.08.2025, gegen 01.00 Uhr nachts, einen hochwertigen Wohnwagen von einem Betriebsgelände auf dem Gausepatt in Dülmen. Hierzu öffneten sie ein elektronisches Tor gewaltsam. Beim Täterfahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen. Zwei Täter sind ebenfalls auf einer Videoaufzeichnung zu sehen. Jedoch können sie nicht weiter beschrieben werden. Sie trugen Kapuzenbekleidung und Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:56

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, An den Kämpen/ Alkoholisierter Fahranfänger

    Coesfeld (ots) - Aufgrund eines defekten Rücklichts am Auto stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (17.08.25) einen 18-jährigen Fahranfänger aus Olfen. Gegen 1.10 Uhr gab diese dem Mann an der Straße An den Kämpen in Seppenrade Anhaltesignale. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 1,3 Promille positiv. Der Olfener musste mit zur Wache, wo ihm ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:35

    POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße / Sachbeschädigung

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte am Wochenende die in einem Baustellenbereich auf der Bruchstraße in Coesfeld Lette aufgestellte mobile Ampel und öffnete gewaltsam ein dort angebrachtes Vorhängeschloss. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:30

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Platanenstraße/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Platanenstraße in Seppenrade in ein Haus eingebrochen. Am Sonntag (17.08.25) hörte eine Zeugin gegen 00.05 Uhr verdächtige Geräusche und sah zwei dunkel gekleidete Gestalten, die um das Objekt herumliefen. Die eintreffenden Polizisten stellten ein beschädigtes Fenster und eine geöffnete Terrassentür fest. Eine Fandung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren