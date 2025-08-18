PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr
Scooterfahrer flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Am 18.08.2025, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Nordlandwehr. Ihm kam ein E-Scooterfahrer (entgegen der Fahrtrichtung) entgegen. Diesem E-Scooter wich der Dülmener aus und fiel in Folge dessen mit dem Rad zu Boden. Dabei verletzte sich der 76-Jährige leicht. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, der ihn vermutlich vor weiteren Verletzungen schützte (der Helm wurde beim Sturz beschädigt).

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Scooter-Fahrer flüchtete.

Ein Zeuge konnte ihn wie folgt beschreiben:

   - männlich,
   - ca.15-20 Jahre alt,
   - ca.160-165cm groß
   - südländisches Erscheinungsbild
   - dunkle, braune, kurze Haare,
   - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt und 
     dunklen Schuhen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

