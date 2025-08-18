Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr

Scooterfahrer flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Am 18.08.2025, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Nordlandwehr. Ihm kam ein E-Scooterfahrer (entgegen der Fahrtrichtung) entgegen. Diesem E-Scooter wich der Dülmener aus und fiel in Folge dessen mit dem Rad zu Boden. Dabei verletzte sich der 76-Jährige leicht. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, der ihn vermutlich vor weiteren Verletzungen schützte (der Helm wurde beim Sturz beschädigt).

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Scooter-Fahrer flüchtete.

Ein Zeuge konnte ihn wie folgt beschreiben:

- männlich, - ca.15-20 Jahre alt, - ca.160-165cm groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, braune, kurze Haare, - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt und dunklen Schuhen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell