LPI-SLF: Sachbeschädigung an Motorrad - Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots) - Am 02.08.2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger VW Fahrer den Parkplatz des LIDL in Richtung Ausfahrt Am Tännig in Bad Lobenstein. Als hinter einem Transporter nahe dem Eingangsbereichs des Markts ein 7-jähriges Mädchen hervortrat, kam es zur Kollision zwischen dem Kfz und dem Kind. Der Fahrer verließ den Parkplatz und konnte in der Straße Langer Weg durch nacheilende Passanten gestoppt ...

mehr