Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, L810/ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (17.08.25) Geschwindigkeitsmessungen an der L810 durchgeführt. Auf Höhe des Bikertreffs waren 28 Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 70 km/h. Sechs davon waren Motorradfahrer, unter denen sich auch der Tagesschnellste befand. Der 71-Jährige Fahrer aus Castrop-Rauxel fuhr mit 108 Stundenkilometern durch die Messstelle, was mit einer Geldbuße in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderdatei geahndet wird. Zudem fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis für den Fahrer und den Halter des Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

