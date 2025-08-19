Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bodelschwinghstraße/ Transporter prallt gegen Mülltonne und Autos

Coesfeld (ots)

Ein 61-jähriger Nottulner befuhr am Dienstag (19.08.25) die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Appelhülsener Straße. Gegen 6.45 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zunächst gegen eine Mülltonne. Im weiteren Verlauf kollidierte der Transporter mit einem geparkten Auto. Infolgedessen geriet der 61-Jährige auf die linke Straßenseite und kam vor einer Haustür in einer Hecke zum Stehen. Dabei beschädigte der Transporter ein weiteres geparktes Fahrzeug. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war bei dem Nottulner nicht nötig.

