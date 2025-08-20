POL-COE: Ascheberg, Herbern, Lappenkamp/ Gartenhaus aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben auf bislang nicht bekannte Art ein Gartenhaus am Lappenkamp in Herbern aufgebrochen. Nach bisherigem Stand haben die Täter nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Dienstag (20.08.25) und 8 Uhr am Mittwoch (20.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
