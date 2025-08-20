PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Lappenkamp/ Gartenhaus aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben auf bislang nicht bekannte Art ein Gartenhaus am Lappenkamp in Herbern aufgebrochen. Nach bisherigem Stand haben die Täter nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Dienstag (20.08.25) und 8 Uhr am Mittwoch (20.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 14:38

    POL-COE: Nottuln, Bodelschwinghstraße/ Transporter prallt gegen Mülltonne und Autos

    Coesfeld (ots) - Ein 61-jähriger Nottulner befuhr am Dienstag (19.08.25) die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Appelhülsener Straße. Gegen 6.45 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zunächst gegen eine Mülltonne. Im weiteren Verlauf kollidierte der Transporter mit einem geparkten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:45

    POL-COE: Kreis Coesfeld, Lüdinghausen/ Love-Scamming

    Coesfeld (ots) - Eine 56-Jährige Lüdinghauserin erschien am gestrigen Abend auf der Polzeiwache in Lüdinghausen und gab an, Opfer eines Love-Scamming Betrugs geworden zu sein. Sie schilderte, dass sie vor ca. sieben Wochen auf einer Online-Dating-Plattform einen "Mann" kennengelernt hatte. Mit diesem schrieb die Lüdinghauserin über einen privaten Chat und es entwickelte sich aus ihrer Sicht eine Freundschaft. Nach ...

    mehr
