Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Heidenbrink/ Einbruch in einen Rohbau

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Heidenbrink in einen Rohbau eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (20.08.25) und 11 Uhr am Donnerstag (21.08.25) gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise ins Innere. Sie entwendeten unter anderem ein Starkstromkabel. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

